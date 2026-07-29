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Agra News: प्राइमरी विंग के भवन के पुन: निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: डॉ. मानिक चंद वीर संस्थान में 88 साल पुराने प्राइमरी विंग का भवन जर्जर अवस्था में है। प्रशासन से पुनः निर्माण की गुहार लगाई गई है। भवन से बारिश में पानी और प्लास्टर गिरता है। इस संस्थान में 645 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन की स्थिति अत्यधिक ख़राब है, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

Agra News: प्राइमरी विंग के भवन के पुन: निर्माण की मांग

Agra News: डॉ. मानिक चंद वीर संस्थान में 88 साल पुराने प्राइमरी विंग का भवन अत्यधिक जर्जर स्थिति में है। इसे निष्प्रयोजित घोषित कर पुन: निर्माण कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई गई है। बरसात के मौसम में भवन से पानी और प्लास्टर भी टपकता है। लोहामंडी स्थित डॉ. मानिक चंद वीर संस्थान में प्रथम लोकसभा सांसद डॉ. मानिक चंद ने अपनी निजी भूमि दी थी। इस पर 1938 में इमारत बनाई गई थी। गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए निशुल्क छात्रावास, प्राइमरी विद्यालय से इंटर कॉलेज तक का संचालन संस्थान के सदस्यों व अन्य के आर्थिक सहयोग से हो रहा है।

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वर्तमान में करीब 645 छात्र-छात्राएं प्राइमरी से इंटर तक इस प्रांगण में अध्ययनरत हैं। संस्थान की प्राइमरी विभाग का भवन 1938 में बना था जोकि बुरी तरह जर्जर हो चुका है। अध्यक्ष सीताराम ने बताया कि वर्तमान में भवन की हालत अत्याधिक जर्जर है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।

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