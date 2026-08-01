Agra News: सामाजिक कार्यों में आगे रहते थे पूर्व न्यायाधीश पाराशर
Agra News: जनपद न्यायालय परिसर में समाजसेवी और पूर्व न्यायाधीश पीएन पाराशर के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र ने पाराशर की लगन और मेहनत की सराहना की, जो उन्हें न्यायाधीश बना और जिले को गौरवान्वित किया। श्रद्धांजलि देने वालों में कई प्रमुख अधिवक्ता शामिल थे।
Agra News: जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता साथियों के साथ सैलई धाम के संस्थापक, समाजसेवी, पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय पीएन पाराशर के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित श्रद्धांजलि दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा प्रेम नारायण पाराशर बचपन से ही बहुत होनहार और लगनशील विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी लगन व मेहनत के बल पर न्यायाधीश की कुर्सी हासिल की और पूरी सत्य निष्ठा से कर्तव्य पालन करते हुए जिले को गौरवान्वित किया। श्रद्धांजलि देने वालों में अमित सोलंकी, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जावेद मोहम्मद, तारिक अली, राजेंद्र सागर, अरविंद यादव, ओमेंद्र सिंह, मोहम्मद अयाज, रोहित सक्सेना, निर्मल कुमार वर्मा, संजय सोलंकी, अयोध्या प्रसाद, मधुर वशिष्ठ, सत्यम शर्मा, शिवम चौहान, शिवम कुमार सोलंकी, सत्येंद्र कुमार, नरेंद्र शर्मा, विकास सोलंकी, संजय यादव, कृष्णकांत, अभिषेक सिंह, राज सिंह, अनमोल कुमार, सचिन कुमार सिंह आदि अधिवक्ता हैं।
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