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Agra News: पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने लगाई फांसी, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: गंगेश्वर कालोनी में एक युवक ने पिता की डांट से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। 32 वर्षीय शिवम माहेश्वरी को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है।

Agra News: पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने लगाई फांसी, मौत

Agra News: शहर कोतवाली क्षेत्र की गंगेश्वर कालोनी में मंगलवार की देर रात पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक युवक ने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। परिजन उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों के मुताबिक गंगेश्वर कालोनी निवासी 32 वर्षीय शिवम माहेश्वरी पुत्र मुकेश माहेश्वरी मंगलवार की रात अपने घर पहुंचा। वह नशे में था, इसको लेकर पिता ने शिवम को डांट दिया। पिता की डांट से नाराज होकर शिवम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और फांसी के फंदे लटक गया।

परिजन उसे फंदे से उतारकर रात में ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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