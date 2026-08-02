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Agra News: कूलर के करंट की चपेट से किशोरी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: रविवार सुबह, रामपुरा गांव में 13 वर्षीय किशोरी अनन्या की करंट लगने से मौत हो गई। वह अपने घर के कूलर में पानी डालने गई थी जब उसे करंट ने पकड़ लिया। यह हादसा सुबह चार बजे हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक छा गया।

Agra News: कूलर के करंट की चपेट से किशोरी की मौत

Agra News: थाना सैंया क्षेत्र के लादूखेड़ा चौकी अंतर्गत रामपुरा गांव में रविवार सुबह कूलर में पानी डालने गयी 13 वर्षीय किशोरी की करंट लगने से मौत हो गयी। रविवार सुबह चार बजे अनन्या (13) पुत्री पुरुषोत्तम निवासी रामपुरा (सैंया) अपने घर में लगे कूलर में पानी डालने गयी थी। तभी कूलर में करंट आ गया। किशोरी करंट की चपेट में आ गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। वह जूनियर हाईस्कूल में कक्षा सात की छात्रा थी। हादसे की जानकारी होने पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गयी।

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