Agra News: लीड:::इंजेक्शन लगने के बाद किशोर की मौत, परिवार में कोहराम

Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र के मल्लाह नगर में मंगलवार को एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम शुरू हो गया। परिजनों ने गांव के ही निजी चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक मल्लाह नगर गांव निवासी 11 वर्षीय जीतू को उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद परिवार के लोग जीतू को उपचार के लिए गांव के ही एक निजी चिकित्सक के पास लेकर गए। चिकित्सक ने किशोर को क्लीनिक पर भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया। आरोप है कि चिकित्सक ने जीतू को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगने के बाद ही जीतू की हालत और बिगड़ने लगी। जब तक परिवार के लोग जीतू को अन्यत्र उपचार को ले जाते, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। घटना के बाद से मृतक के परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है。