Agra News: लीड:::इंजेक्शन लगने के बाद किशोर की मौत, परिवार में कोहराम
Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र के मल्लाह नगर में एक किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के निजी चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। किशोर जीतू को उल्टी की शिकायत पर चिकित्सक के पास ले जाया गया था। इंजेक्शन के बाद हालत बिगड़ गई और जीतू की मौत हो गई। मामले की जांच चल रही है।
Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र के मल्लाह नगर में मंगलवार को एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम शुरू हो गया। परिजनों ने गांव के ही निजी चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक मल्लाह नगर गांव निवासी 11 वर्षीय जीतू को उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद परिवार के लोग जीतू को उपचार के लिए गांव के ही एक निजी चिकित्सक के पास लेकर गए। चिकित्सक ने किशोर को क्लीनिक पर भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया। आरोप है कि चिकित्सक ने जीतू को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगने के बाद ही जीतू की हालत और बिगड़ने लगी। जब तक परिवार के लोग जीतू को अन्यत्र उपचार को ले जाते, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। घटना के बाद से मृतक के परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है。
कक्षा चार का छात्र था जीतू
इंजेक्शन लगने के बाद उपचार के दौरान मृत छात्र जीतू गांव के एक स्कूल में कक्षा चार का छात्र था। उसकी मौत की जानकारी मिलने पर शिक्षक भी दुखी हैं। स्कूल के शिक्षकों ने भी छात्र के घर परिजनों से शोक जताया। इनके अलावा गांव के लोगों में भी शोक का माहौल है।
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