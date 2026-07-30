Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान को आए श्रद्धालु की बस से कुचलकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: गुरु पूर्णिमा के दिन कछला गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे एक श्रद्धालु की बस से कुचलकर मौत हो गई। यात्री बस से उतरते समय अचानक चालक द्वारा बस चलाने से वह पहिए के नीचे आ गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में शोक फैल गया।

Agra News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान को आए श्रद्धालु की बस से कुचलकर मौत

Agra News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए कछला गंगा घाट पहुंचे एक श्रद्धालु की बुधवार तड़के बस से कुचलकर मौत हो गई। बस से उतरते समय अचानक बस को चला देने से वह पहिए के नीचे आ गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा कासगंज जिले के कछला गंगा घाट के निकट कश्यप ढाबा के सामने बुधवार तड़के करीब चार बजे हुआ। फिरोजाबाद जनपद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी खेतपाल पुत्र हीरालाल अपने भतीजे रामचंद्र पुत्र नवल सिंह के साथ निजी बस से गंगा स्नान करने आए थे। बस गंगा घाट के पास पहुंची तो खेतपाल उतरने लगे।

ये भी पढ़ें:गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं का ऑटो पलटा, दो की मौत

इसी दौरान चालक ने बस आगे बढ़ा दी। जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पहिए के नीचे आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल खेतपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरों भिजवाया। वहां डाक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। खेतपाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है तथा बस और उसके चालक के संबंध में भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:स्लीपर बस खड़े ट्रक में घुसी, दो की मौत, 30 घायल
ये भी पढ़ें:गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं का ऑटो पलटा, एक की मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Bus Agra News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।