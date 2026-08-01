Agra News: इंटरसेप्टर वाहन से पकड़ में आएंगे ओवर स्पीडिंग गाड़ियां

Agra News: जनपद में अब गति सीमा का उल्लंघन कर मार्गों पर दौड़ रहे वाहनों की खैर नहीं है। ऐसे वाहनों पर यातायात निदेशालय से उपलब्ध कराए गए इंटरसेप्टर वाहन शिकंजा कसेंगे। इसके लिए जनपद को दो इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। शुक्रवार को पुलिस कार्यालय से एसपी ओमप्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया है। एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यातायात निदेशालय लखनऊ से यातायात पुलिस को दो-दो पहिया इंटरसेप्टर वाहन मिले हैं। शुक्रवार को पुलिस कार्यालय से समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान एसपी ने दो पहिया इंटरसेप्टर वाहन पर नियुक्त पुलिस बल के जवानों को ब्रीफ किया। उन्हें उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति विस्तृत जानकारी दी गई। एसपी ने बताया कि इन आधुनिक वाहनों के जनपद में आने से यातायात प्रबंधन और अधिक बेहतर होगा। तीव्र गति से होने वाली घटनाओं एवं यातायात उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इन इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गति नियंत्रण के साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान एएसपी सुशील कुमार, सीओ लाइन दुर्गेश कुमार मिश्र, प्रभारी यातायात लक्ष्मण सिंह, प्रतिसार निरीक्षक सुभाष सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।