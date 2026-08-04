Agra News: बिना बताए घर से निकले तीन किशोर मथुरा से सकुशल बरामद

Agra News: आवास विकास कालोनी से सोमवार की शाम अचानक तीन किशोर मंगलवार को मथुरा से सकुशल बरामद कर लिए। पूछताछ के बाद पुलिस ने किशोर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए। पुलिस के मुताबिक सोमवार की देर रात करीब साढ़े दस बजे जानकारी मिली कि आवास विकास कालोनी के सेक्टर तीन से तीन किशोर लापता हैं, परिजन उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों ने इंस्पेक्टर जगदीशचंद्र को बताया कि अर्णव उर्फ यश पुत्र संदीप कुमार, लवकुश पुत्र मक्खन सिंह, अनी उर्फ लकी पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण आवास विकास कालोनी सेक्टर तीन कासगंज देर शाम से लापता हैं।

तीनों किशोर आसपास के विद्यालयों में पढ़ते हैं। परिजनों से बातचीत के बाद पुलिस ने तीनों किशोर की तलाश शुरू कर दी। एक टीम मथुरा, दूसरी टीम बरेली भेजी गई। मंगलवार को टीम ने कार्रवाई करते हुए मथुरा पहुंचकर तीनों किशोर सकुशल बरामद कर लिए और कासगंज ले आए। पूछताछ में तीनों किशोर ने बताया कि मथुरा जाने के लिए उन्होंने दोपहर एक बजे प्लान बनाया और शाम को बिना बताए घर से निकल गए। स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, लेकिन गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गए। जिससे उस ट्रेन ने उन्हें आगरा छोड़ दिया। आगरा से बस से वह मथुरा पहुंचे, प्रेम मंदिर बंद मिलने पर वह द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे, यहां से ही पुलिस उन्हें अपने साथ ले आई। पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर तीनों किशोर संबंधित परिजनों के सुपुर्द कर दिए।