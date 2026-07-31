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Agra News: छात्रों ने लगाए पौधे, लिया संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: एसएस कॉन्वेंट स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के लिए तीन दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधे रोपे। प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं। प्रधानाचार्य अनुज भाटिया ने हर वर्ष एक पौधा लगाने का आह्वान किया।

Agra News: छात्रों ने लगाए पौधे, लिया संरक्षण का संकल्प

Agra News: एसएस कॉन्वेंट स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर व आसपास के क्षेत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने फलदार व पुष्पीय पौधे रोपे। प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं, अतः अधिक से अधिक पौधे लगाना सभी का कर्तव्य है। निदेशक तृप्ति गुप्ता ने कहा कि आज रोपा गया पौधा भावी पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बनेगा। प्रधानाचार्य अनुज भाटिया ने सभी को अभियान की सफलता पर बधाई देते हुए हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया।

विद्यार्थियों ने रोपे गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया।

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