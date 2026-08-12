Agra News: नकदी समेत ढाई लाख के आभूषण चोरी करने के मामले में रिपोर्ट

Agra News: पटियाली कस्बा के मोहल्ला चौक स्थित एक मकान में हुई चोरी के मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। पटियाली थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में रजत कुमार पुत्र विनोद कुमार कुलश्रेष्ठ निवासी मोहल्ला चौक पटियाली ने बताया है कि वह अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद रहता है। उसकी मां पटियाली में घर में रहती थी, कुछ समय पहले उसकी मां भी दिल्ली पहुंच गई। गत 27 जुलाई को वह दिल्ली से घर आया। मैन गेट का दरबाजा खोला तो सामान बिखरा पड़ा था। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने तहरीर में बताया है कि चोर उसके घर से पांच जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी का कमरबंद, चार जोड़ी चांदी के खडुआ, टूटी हुई पुरानी चांदी, चार पंखे की मोटर, दो मिक्सर मोटर, दो स्टेबलाइज़र, टीवी के अंदर से कॉपर कॉइल, प्लेट, पॉलीकेब वायर के 3 बंडल, पुराने पीतल, एल्युमीनियम के बर्तन, दस हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है。