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Agra News: किशोरी को अगवाकर सामूहिक दुराचार का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कागारौल क्षेत्र में एक किशोरी और उसके पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि उसे तीन लोगों ने अगवा किया और गलत काम किया। इसके बाद पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों का साथ दिया और तहरीर को फाड़ दिया। एसीपी ने मामले की जांच की बात कही है।

Agra News: किशोरी को अगवाकर सामूहिक दुराचार का आरोप

Agra News: कागारौल क्षेत्र में बुधवार को एक किशोरी और उसके पिता ने तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में तीन लोगों पर कार से अगवा करने और दुराचार का आरोप लगाया है। इन आरोपियों में क्षेत्र का एक प्रधान भी है। पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। पुलिस पर तहरीर फाड़ने, डरा धमका कर तहरीर बदलवाने और थाने के अंदर मारपीट करने की बात कही है। वायरल वीडियो में 16 वर्षीय किशोरी बता रही है कि 21 जुलाई की सुबह गांव से कागारौल बाजार में सामान लेने आई थी। इस दौरान उसको कार से अगवा कर लिया गया। इस वारदात को अंजाम तीन आरोपियों ने दिया। तीनों उसको एक अज्ञात जगह पर ले गए। वहां दो आरोपियों ने उसको नशीला दवा खिलाकर गलत काम किया। अगले दिन 22 जुलाई को रात लगभग 11 बजे फतेहाबाद थाने के पास डालकर भाग गए। होश मे आने पर वह फतेहाबाद थाने पहुंची। अपने साथ हुई घटना को पुलिस को बताया। फतेहाबाद पुलिस ने किशोरी के परिजनों को बुलाया। फिर मामला कागारौल थाना क्षेत्र का बताते हुए वहां दिया।

किशोरी और पिता के आरोप

पीड़ित किशोरी और उसके पिता ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि कागारौल थाने में उसकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपियों से पुलिस ने तीन लाख रुपये लेकर उसकी तहरीर को फाड़ दिया गया। राजीनामा का दबाव बनाया गया। पिता ने बताया कि राजीनामा न करने पर थाने के अंदर उसे पीटा गया। उसको व परिजन को डरा-धमका कर पुलिस ने जबरन उनसे दूसरी तहरीर लिखवा ली। फिर 28 जुलाई को उनकी प्राथमिकी दर्ज की है। पिता का आरोप है कि उनकी सिर्फ अगवा करने और अन्य सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सामूहिक दुराचार की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किशोरी का अभी तक मेडिकल भी नहीं करवाया है। किशोरी के पिता ने इस मामले में क्षेत्र के एक प्रधान पर भी आरोप लगाए हैं।

पुलिस की प्रतिक्रिया

इधर एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि इस घटना के संबंध में पहले ही मुकदमा लिखा जा चुका है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

सामान्य प्रश्न

किशोरी ने कब और कहाँ से सामान लेने आई थी?
किशोरी ने 21 जुलाई की सुबह गांव से कागारौल बाजार में सामान लेने आई थी।
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