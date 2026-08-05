Agra News: किशोरी को अगवाकर सामूहिक दुराचार का आरोप

Agra News: कागारौल क्षेत्र में बुधवार को एक किशोरी और उसके पिता ने तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में तीन लोगों पर कार से अगवा करने और दुराचार का आरोप लगाया है। इन आरोपियों में क्षेत्र का एक प्रधान भी है। पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। पुलिस पर तहरीर फाड़ने, डरा धमका कर तहरीर बदलवाने और थाने के अंदर मारपीट करने की बात कही है। वायरल वीडियो में 16 वर्षीय किशोरी बता रही है कि 21 जुलाई की सुबह गांव से कागारौल बाजार में सामान लेने आई थी। इस दौरान उसको कार से अगवा कर लिया गया। इस वारदात को अंजाम तीन आरोपियों ने दिया। तीनों उसको एक अज्ञात जगह पर ले गए। वहां दो आरोपियों ने उसको नशीला दवा खिलाकर गलत काम किया। अगले दिन 22 जुलाई को रात लगभग 11 बजे फतेहाबाद थाने के पास डालकर भाग गए। होश मे आने पर वह फतेहाबाद थाने पहुंची। अपने साथ हुई घटना को पुलिस को बताया। फतेहाबाद पुलिस ने किशोरी के परिजनों को बुलाया। फिर मामला कागारौल थाना क्षेत्र का बताते हुए वहां दिया।