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Agra News: सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्र कैबिनेट हुई गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: शाहदरा के सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्र कैबिनेट का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य अजय यादव ने नवनिर्वाचित छात्राध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई और उन्हें नेतृत्व एवं अनुशासन का महत्व बताया। नए पदाधिकारीाओं को सैश पहनाकर सम्मानित किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह समाप्त हुआ।

Agra News: सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्र कैबिनेट हुई गठित

Agra News: शाहदरा स्थित सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्र कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य अजय यादव ने किया। प्राचार्य ने नवनिर्वाचित छात्राध्यक्ष प्रतीक्षा यादव एवं छात्रा उपाध्यक्ष तनिष्का गोयल को पद, अनुशासन एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। छात्राओं को नेतृत्व, अनुशासन, सेवा एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। छात्र कैबिनेट के अंतर्गत इंदिरा रेड हाउस की कैप्टन निधि, सावित्री ब्लू हाउस की कैप्टन परी धाकरे, लक्ष्मी येलो हाउस की कैप्टन किरनजीत कौर, सरोजनी ग्रीन हाउस की कैप्टन डिंपल यादव तथा कल्चरल हेड के पद पर रिया को नियुक्त किया गया।

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प्रशासनिक प्रमुख रीना यादव एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी राधिका कौशल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सैश पहनाकर सम्मानित किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यालय परिवार ने आशा व्यक्त की कि नवगठित छात्र कैबिनेट विद्यालय में अनुशासन, नेतृत्व एवं सेवा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगी। प्रवक्ता एवं शिक्षक वंदना तिवारी, कल्पना सिंह, चेतना यादव, सपना वर्मा, राखी तोमर, पूनम तोमर, कीर्ति जैन, सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे।

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