Agra News: सनफ्लोवर जीआईसी, आगरा की छात्र कैबिनेट हुई गठित
Agra News: आज सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज, मोहन नगर, शाहदरा में छात्र कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। प्राचार्य अजय यादव ने छात्राध्यक्ष प्रतीक्षा यादव और उपाध्यक्ष तनिष्का गोयल को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विभिन्न हाउस कैप्टनों और कल्चरल हेड का भी चयन किया गया।
Agra News: आज सनफ्लोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज, मोहन नगर, शाहदरा में छात्र कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य अजय यादव द्वारा किया गया। प्राचार्य अजय यादव ने नवनिर्वाचित छात्राध्यक्ष मिस प्रतीक्षा यादव एवं छात्रा उपाध्यक्ष मिस तनिष्का गोयल को पद, अनुशासन एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा छात्राओं को नेतृत्व, अनुशासन, सेवा एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। छात्र कैबिनेट के अंतर्गत इंदिरा रेड हाउस की कैप्टन मिस निधि, सावित्री ब्लू हाउस की कैप्टन मिस परी धाकरे, लक्ष्मी येलो हाउस की कैप्टन मिस किरनजीत कौर, सरोजनी ग्रीन हाउस की कैप्टन मिस डिम्पल यादव तथा कल्चरल हेड के पद पर मिस रिया को नियुक्त किया गया।
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