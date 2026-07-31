Agra News: बोस्टन पब्लिक स्कूल : वेदांग हेड बॉय और मानसी हेड गर्ल बनीं
Agra News: पश्चिमुरी सिकंदरा के बोस्टन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को छात्र संसद का गठन किया गया। हेड बॉय वेदांग बंसल और हेड गर्ल मानसी कुमारी चुने गए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रमुख, प्रधानाचार्य और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। नए सदस्यों को कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई।
Agra News: पश्चिमुरी सिकंदरा स्थित बोस्टन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को छात्र संसद का गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज सिंह, विद्यालय प्रमुख राजरानी सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. अमन सचदेवा और उपप्रधानाचार्य रजनी भारद्वाज ने किया। संसद गठन में वेदांग बंसल को हेड बॉय और मानसी कुमारी को हेड गर्ल चुना गया। वहीं, वॉइस हेड बॉय शौर्य सोनी, वॉइस हेड गर्ल अनन्या सविता, स्पोर्ट्स कैप्टन पूजा वशिष्ठ और वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन आदित्य व्यास घोषित किए गए। डिसिप्लिन इंचार्ज शिवम चौधरी और कल्चरल एक्टिविटी इंचार्ज माही कुमारी चुनी गईं। इसके अलावा मार्स, वीनस, अर्थ और यूरेनस हाउस के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चुने गए।
प्रधानाचार्य डॉ. अमन सचदेवा ने नवगठित छात्र संसद के सदस्यों को कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई।
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