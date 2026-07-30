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Agra News: छात्र परिषद: प्रेरित शर्मा बने कॉलेज कैप्टन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सेन्ट पॉल्स इंटर कॉलेज में दो दिवसीय विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छात्रों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें प्रधानाचार्य फादर सन्तियागो राज और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। विजेता छात्रों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, और नए छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया गया।

Agra News: छात्र परिषद: प्रेरित शर्मा बने कॉलेज कैप्टन

Agra News: सेन्ट पॉल्स इंटर कॉलेज में दो दिवसीय विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू रोड स्थित स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को जिम्मेदारी सौंपी गयी। प्रधानाचार्य फादर सन्तियागो राज, मुख्य अतिथि फायर ऑफिसर आरके मिश्रा, एसीपी अमीषा और विशिष्ट अतिथि फादर डॉ. आल्विन पिंटो की उपस्थिति में छात्र प्रतिनिधियों को सैश, बैज व ध्वज प्रदान किए गए। सीनियर वर्ग में प्रेरित शर्मा कॉलेज कैप्टन व मणि कान्त भारती असिस्टेंट कॉलेज कैप्टन चुने गए। प्राइमरी वर्ग में अल्तमश उद्दीन कैप्टन व मोहम्मद लोमान असिस्टेंट कैप्टन बने। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम का संचालन सिस्टर ग्रेसी के निर्देशन में छात्रों ने किया।

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