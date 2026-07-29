Agra News: देव सोलंकी हेड ब्वॉय और अवनि मंगल हेड गर्ल बनीं
Agra News: माही इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद का गठन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर चंद्रपाल सिंह ने नए पदाधिकारियों को बैज और सैश प्रदान किए। चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने गए सीनियर हेड ब्वॉय और हेड गर्ल को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अनुशासन और नैतिकता को अपनाने पर जोर दिया गया।
Agra News: माही इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद गठन समारोह का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर चंद्रपाल सिंह, अध्यक्ष संजय अग्रवाल, प्रबंध न्यास ट्रस्टी मंजरी अग्रवाल, प्रधानाचार्य मनिंद्रा सिंह एवं उप-प्रधानाचार्य शिल्पी मुदगल ने किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए सीनियर हेड ब्वॉय देव सोलंकी, हेड गर्ल अवनि मंगल, वाइस हेड ब्वॉय आयुष सिंह व वाइस हेड गर्ल मिनाति मुदगल सहित जूनियर परिषद, हाउस पदाधिकारियों और पांच नए क्लबों के प्रतिनिधियों को बैज एवं सैश प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को निष्ठा व ईमानदारी की शपथ दिलाई और अनुशासन तथा नैतिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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