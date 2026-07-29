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Agra News: हाईवे पर बस रोकी तो रोडवेज करेगा चालक-परिचालक पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: शहर के हाईवे पर विभिन्न चौराहों पर रोडवेज बस रोकना प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बस चालकों को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष स्थानों पर बस न रोकें। आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यात्रियों से आइएसबीटी पर पहुंचकर बस में सवार होने का आग्रह किया गया है।

Agra News: हाईवे पर बस रोकी तो रोडवेज करेगा चालक-परिचालक पर कार्रवाई

Agra News: शहर के हाईवे स्थित विभिन्न चौराहों पर रोडवेज बस रोकना प्रतिबंधित है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने कहा कि शहर के नो पार्किंग जोन के तहत आईएसबीटी के सामने सड़क पर, भगवान टॉकीज, अबुल उलाह दरगाह, वाटर वर्क्स चौराहा, रामबाग पर रोडवेज की बसों का रोकना प्रतिबंधित है। उन्होंने रोडवेज बस के सभी चालकों व परिचालकों को निर्देशित किया है कि इन जगहों पर बस न रोकें। आदेशों के उल्लंघन की दशा में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि वह बस में सवार होने के लिए बस स्टेशन पहुंचें और वहां से बस में सवार होकर यात्रा का आनंद लें।

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