Agra News: एसएसपी के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का निधन
Agra News: कस्बा स्थित एसएसपी स्कूल के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य समाजसेवीयों ने उनके योगदानों को सराहा और शोक व्यक्त किया।
Agra News: कस्बा स्थित एसएसपी स्कूल के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके निधन से कस्बा में शोक की लहर दौड़ गई। यह जानकारी देते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विशाल बाबू गुप्ता ने बताया कि, प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता बहुत ही समाजसेवी एवं सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन पर भोलानाथ गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकुमार राठौर, अचल सिंह चौहान, जमुना सहाय आचार्य, ऋषि गुप्ता, जीतू बाबू गुप्ता, पवन गुप्ता, अशोक बाबू, दीपक बाबू गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, जानू गौतम, जादोन अकील अहमद, ब्रजेश उपाध्याय आदि ने शोक जताया है।
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