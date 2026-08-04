Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: एसएसपी के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: कस्बा स्थित एसएसपी स्कूल के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य समाजसेवीयों ने उनके योगदानों को सराहा और शोक व्यक्त किया।

Agra News: एसएसपी के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का निधन

Agra News: कस्बा स्थित एसएसपी स्कूल के प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके निधन से कस्बा में शोक की लहर दौड़ गई। यह जानकारी देते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विशाल बाबू गुप्ता ने बताया कि, प्रबंधक सूरजपाल गुप्ता बहुत ही समाजसेवी एवं सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन पर भोलानाथ गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकुमार राठौर, अचल सिंह चौहान, जमुना सहाय आचार्य, ऋषि गुप्ता, जीतू बाबू गुप्ता, पवन गुप्ता, अशोक बाबू, दीपक बाबू गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, जानू गौतम, जादोन अकील अहमद, ब्रजेश उपाध्याय आदि ने शोक जताया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।