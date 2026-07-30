Agra News: तेज रफ्तार ट्रॉला ने मजदूर को रौंदा, मौत
Agra News: बरौली अहीर (शमसाबाद रोड) पर तेज रफ्तार ट्रॉला ने बाइक सवार छविराम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कसेड़ा गांव, धौलपुर के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रॉला चालक को हिरासत में लिया है। हादसे से इलाके में तनाव फैल गया है।
Agra News: एकता के बरौली अहीर (शमसाबाद रोड) पर तेज रफ्तार ट्रॉला ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। ट्रॉला से कुचलकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छविराम पुत्र काशीराम, निवासी गांव कसेड़ा, मनिया, जिला धौलपुर (राजस्थान) के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉला सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। मृतक के रिश्तेदार वीरेंद्र ने बताया कि बरौली अहीर प्राइमरी स्कूल के सामने की घटना है। वह छविराम को दवा दिलाने जा रहे थे। पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रॉला ने बाइक में टक्कर मार दी।
बाइक गिर गई और छविराम दूसरी ओर गिर गए। ट्रॉला ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पीछे आ रहे वाहनों के पहिए थम गए। छविराम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। लोगों का कहना है कि यदि नो एंट्री के समय भारी वाहन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए।
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