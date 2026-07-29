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Agra News: महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: समाजवादी पार्टी ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने उनके आदर्शों पर चर्चा की, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं। कार्यक्रम में प्रजापति समाज के सदस्य और विधायक शामिल हुए। वक्ताओं ने सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी पर भी बात की।

Agra News: महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

Agra News: समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में बुधवार को महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। शुभारंभ महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रजापति समाज के लोगों एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति परिश्रम, संगठन, स्वाभिमान और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। उनके आदर्श आज भी सामाजिक न्याय, समानता और एकजुटता की प्रेरणा देते हैं। वक्ताओं ने प्रजापति समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी पर भी चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में जसराना के विधायक सचिन यादव एवं शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा उपस्थित रहे।

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राहुल चतुर्वेदी, ममता टपलू, विनय अग्रवाल, रूपाली दीक्षित, प्रमोद यादव और रवि मेहरा आदि मौजूद रहे।

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