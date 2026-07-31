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Agra News: लापता बालक की नाले में की तलाश, नहीं मिला सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कस्बा के मोहल्ला पूरबथोक में चार वर्षीय नवजुल खेलते समय लापता हो गया। उसकी तलाशी में डॉग स्क्वायड और जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। नवजुल की माँ-बाप को चिंता है कि कुछ अनहोनी हो गई है। पुलिस और स्थानीय लोग उसकी तलाश कर रहे हैं।

Agra News: लापता बालक की नाले में की तलाश, नहीं मिला सुराग

Agra News: कस्बा के मोहल्ला पूरबथोक में गत बुधवार को बच्चों के साथ खेलते समय लापता हुए बच्चे की गुरुवार को दिनभर तलाश जारी रही। नाले में गिरने की संभावना पर लोगों को नाले में उतारा गया, जेसीबी की मदद से भी तलाश कराई गई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। डॉग स्क्वायड टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। बेटे के साथ अनहोनी की आशंका को लेकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक मोहल्ला पूरब थोक निवासी चांद मियां का चार वर्षीय पुत्र नवजुल गत बुधवार की दोपहर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। दोपहर के समय बारिश शुरू हो गई।

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अन्य सभी बच्चे अपने-अपने घर चले गए। जबकि नवजुल नहीं लौटा। उसे नाले की पुलिया के पास तक खेलते हुए देखा गया। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। गुरुवार को सीओ पटियाली अमित कुमार मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर बुलाई गई। डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक टीम ने काफी छानबीन की, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं लगा। सीओ के निर्देश पर लोगों ने नाले में घुसकर भी बच्चे को तलाश। इसके बाद नगर पालिका से जेसीबी मंगाई गई। जेसीबी की मदद से नाले में बच्चे को तलाश कराया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बच्चे का कोई भी सुराग नही लग सका था। बच्चे के साथ अनहोनी की आशंका को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ था।

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