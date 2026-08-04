Agra News: लापता मासूम नवजुल का नहीं लगा सुराग, पुलिस टीमें खोजने में जुटी

Agra News: मोहल्ला पूरब थोक से लापता हुए चार वर्षीय मासूम का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। कस्बा के आसपास जंगल में तलाश करने के बाद अब पुलिस की टीमों ने सोमवार को घर के आसपास ही सर्च अभियान चलाया। नाले में ही गिरने की आशंका पर एक बार पुन: जेसीबी से नाले की सफाई का कार्य शुरू कराया गया है। बालक का पता नहीं चलने पर अनहोनी की आशंका को लेकर परिजन परेशान हैं। परिजनों के मुताबिक गत 29 जुलाई को मोहल्ला पूरब थोक निवासी चार वर्षीय नवजुल हसन घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। शाम तक कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया था, गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी।