Agra News: लापता मासूम नवजुल का नहीं लगा सुराग, पुलिस टीमें खोजने में जुटी
Agra News: मोहल्ला पूरब थोक में चार वर्षीय मासूम नवजुल हसन 29 जुलाई को खेलते समय लापता हो गया। पुलिस और परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सोमवार को घर के आसपास फिर से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चला है। परिजन चिंतित हैं।
Agra News: मोहल्ला पूरब थोक से लापता हुए चार वर्षीय मासूम का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। कस्बा के आसपास जंगल में तलाश करने के बाद अब पुलिस की टीमों ने सोमवार को घर के आसपास ही सर्च अभियान चलाया। नाले में ही गिरने की आशंका पर एक बार पुन: जेसीबी से नाले की सफाई का कार्य शुरू कराया गया है। बालक का पता नहीं चलने पर अनहोनी की आशंका को लेकर परिजन परेशान हैं। परिजनों के मुताबिक गत 29 जुलाई को मोहल्ला पूरब थोक निवासी चार वर्षीय नवजुल हसन घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। शाम तक कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया था, गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी।
जानकारी के बाद से पुलिस की टीमें लगातार नवजुल को तलाश रही हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। इंस्पेक्टर गंजडुंडवारा राधेश्याम ने बताया कि सोमवार को पुलिस की टीमों ने फिर से घर के आसपास ही सर्च अभियान चलाया। बालक के नाले में गिरने की आशंका पर पालिका से जेसीबी मंगाकर साफ सफाई कराई गई, लेकिन काफी देर की तलाशी के बाद भी बालक का कोई पता नहीं चल सका। बालक को लापता हुए एक सप्ताह का बीतने को है, इसकी वजह से परिजन अब अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान हैं।
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