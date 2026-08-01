Agra News: मासूम नवजुल का तीसरे दिन भी लगा सुराग, पुलिस टीमें तलाश में जुटी
Agra News: मोहल्ला पूरब थोक में चार वर्षीय नवजुल 29 जुलाई को लापता हो गया था। पुलिस और अन्य विभाग उसे ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोग नाले की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जबकि प्रशासन खोज अभियान में सहयोग कर रहा है।
Agra News: कस्बा के मोहल्ला पूरब थोक से लापता चार वर्षीय मासूम नवजुल की तलाश शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। पुलिस, एसओजी, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वायड लगातार सर्च अभियान में जुटे रहे, लेकिन बालक का कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों के मुताबिक मोहल्ला पूरब थोक निवासी चांद मियां का चार वर्षीय पुत्र नवजुल गत 29 जुलाई की दोपहर घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। बच्चे की तलाश में पुलिस ने पिछले दो दिनों से नाले की जेसीबी मशीन से सफाई कराकर खोजबीन कराई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच और खोज अभियान जारी रखे हुए है।
तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजन चिंतित हैं। शुक्रवार को प्रभारी अधिशासी अधिकारी मोहम्मद नासिर ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। लोगों ने खुले नाले पर रेलिंग अथवा लोहे का जाल लगाकर उसे सुरक्षित कराने की मांग उठाई। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद के लेखाकार श्रीकांत शर्मा, स्वच्छता प्रभारी तसलीम अहमद, गंगा प्रसाद शाक्य सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी मोहम्मद नासिर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर खोज अभियान की जानकारी ली और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
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