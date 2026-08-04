Agra News: डयूटी से एक साल तक गायब सफाई कर्मी किया सस्पेंड
Agra News: विकास खंड सहावर के ग्राम पंचायत बाजनगर के सफाई कर्मचारी दिनेश को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वह एक साल से डयूटी पर नहीं जा रहे थे और तीन नोटिस मिलने के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था।
Agra News: विकास खंड सहावर के ग्राम पंचायत बाजनगर के सफाई कर्मचारी दिनेश को लापरवाही के आरोप में सोमवार को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि, वह पिछले लगभग एक वर्ष से डयूटी से गायब चल रहा था। तीन नोटिस जारी की गई, परंतु किसी भी नोटिस का इसने स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश चौरसिया ने बताया कि, सफाई कर्मचारी दिनेश अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। जिसकी सूचना ग्रामीणों और पंचायत से भी मिली। पंचायत में सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में जानकारी मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की ओर से नोटिस भेजे गए।
तीन नोटिसों जारी होने के बाद भी कर्मचारी ने कोई जबाब पहीं दिया। डीपीआरओ ने बताया कि, कार्य में लापरवाही बरतने पर सफाई कर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत सोरों को बनाया गया है।
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