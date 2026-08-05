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Agra News: पंजीकरण रद्द होने पर भी चलता रहा अस्पताल, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: एकता क्षेत्र में सागर हॉस्पिटल के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद उसे चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिना वैध लाइसेंस के अस्पताल चलाना जन स्वास्थ्य सुरक्षा का उल्लंघन है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

Agra News: पंजीकरण रद्द होने पर भी चलता रहा अस्पताल, मुकदमा दर्ज

Agra News: एकता क्षेत्र में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे सागर हॉस्पिटल के संचालक पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। सीएमओ द्वारा सौंपी गई शिकायत के अनुसार देवरी रोड स्थित कोटली बगीची स्थित सागर हॉस्पिटल का पंजीकरण पहले ही नियमानुसार निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद 31 जुलाई को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अमित रावत और सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला के संयुक्त निरीक्षण में अस्पताल संचालित मिला। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद अस्पताल का संचालन सरकारी आदेशों और जन स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है।

बिना वैध लाइसेंस और निर्धारित मानकों के अस्पताल चलाना मरीजों की जान के साथ गंभीर खिलवाड़ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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