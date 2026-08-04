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Agra News: प्रमुख बाजारों में दिन के समय ई रिक्शा लेकर नहीं जाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के आवागमन और दुर्घटनाओं से बचने के लिए शहर व सोरों कोतवाली प्रभारियों ने ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि चालकों को नियमों का पालन करना है और समय से घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Agra News: प्रमुख बाजारों में दिन के समय ई रिक्शा लेकर नहीं जाएं

Agra News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के सुविधाजनक आवागमन व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर व सोरों कोतवाली प्रभारियों ने ऑटो व ई रिक्शा चालकों के साथ संवाद किया है। मंगलवार को शहर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र व टीएसआई लक्ष्मण सिंह ने ई रिक्शा चालकों से कहा कि शहर में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक कांवड़ यात्रा मार्ग बाले बाजार में प्रवेश नहीं करें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरत सरकारी अस्पताल पहुंचाएं। यदि ई रिक्शा चालक समय से घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं तो उन्हें राहवीर योजना से सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को सोरों कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी ने कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और याातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑटो व ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। ऐसे में सड़क पर जाम, दुर्घटना और अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी चालकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी。

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वाहन चालकों के लिए दिशा निर्देश

कोतवाली प्रभारी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाकर भी वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। सिढ़पुरा के कोतवाली प्रभारी प्रदीप मलिक ने प्रमुख स्थानों एवं कांवड़ मार्ग पर दिशा-सूचक होर्डिंग्स लगवाए हैं। जिससे बाहर से आने वाले कांवड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। होर्डिंग्स पर कांवड़ मार्ग का स्पष्ट उल्लेख किया गया है。

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा में किस समय तक बाले बाजार में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा गया है?
सुबह आठ से शाम आठ बजे तक कांवड़ यात्रा मार्ग बाले बाजार में प्रवेश नहीं करें।
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