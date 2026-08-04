Agra News: प्रमुख बाजारों में दिन के समय ई रिक्शा लेकर नहीं जाएं

Agra News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के सुविधाजनक आवागमन व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर व सोरों कोतवाली प्रभारियों ने ऑटो व ई रिक्शा चालकों के साथ संवाद किया है। मंगलवार को शहर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र व टीएसआई लक्ष्मण सिंह ने ई रिक्शा चालकों से कहा कि शहर में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक कांवड़ यात्रा मार्ग बाले बाजार में प्रवेश नहीं करें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरत सरकारी अस्पताल पहुंचाएं। यदि ई रिक्शा चालक समय से घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं तो उन्हें राहवीर योजना से सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को सोरों कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी ने कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और याातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑटो व ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। ऐसे में सड़क पर जाम, दुर्घटना और अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी चालकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी。