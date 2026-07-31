Agra News: शिशु सदन में लगा आरओ प्लांट और वाटर कूलर
Agra News: रोटरी क्लब आगरा रॉयल ने राजकीय शिशु सदन, पंचकुइयां में नया वाटर कूलर और आरओ प्लांट स्थापित किया। इसका उद्देश बच्चों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। क्लब अध्यक्ष ने स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ देश का निर्माण के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में कई सदस्य भी उपस्थित रहे और सूखा राशन तथा कपड़ों का वितरण किया गया।
Agra News: रोटरी क्लब आगरा रॉयल ने सामाजिक सेवा के तहत राजकीय शिशु सदन, पंचकुइयां में नया वाटर कूलर और आरओ प्लांट स्थापित कराया। इसका उद्देश्य संस्थान के बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीडीजी शरत चंद्र ने रिबन काटकर वाटर कूलर और आरओ प्लांट का लोकार्पण किया। क्लब अध्यक्ष मनोज बल ने कहा कि "स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ देश का निर्माण" के संकल्प को साकार करते हुए रोटरी क्लब आगरा रॉयल लगातार सामाजिक सेवा के कार्य कर रहा है। क्लब पिछले कई वर्षों से विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर स्थापित करा रहा है।
इसी क्रम में राजकीय शिशु सदन में भी यह सुविधा शुरू की गई है।सरोज प्रशांत के सौजन्य से संस्थान को सूखा राशन तथा बच्चों को कपड़ों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में सचिव नीतू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रुचि अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संगीता अग्रवाल, आशीष कुमार, शारदा गुप्ता, मीरा गुप्ता, स्नेहलता अग्रवाल, बीना पोद्दार, आशीष अग्रवाल, थान सिंह, योगेश राज, अभिनव चतुर्वेदी, निधि सक्सेना सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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