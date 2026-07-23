Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: गांव के चार घरों से चोरों ने साफ किया लाखों का माल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: ढोलना थाना क्षेत्र के इखौना गांव में चोरों ने चार घरों को निशाना बनाकर डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। डॉग स्क्वायड की टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू की है।

Agra News: गांव के चार घरों से चोरों ने साफ किया लाखों का माल

Agra News: ढोलना थाना क्षेत्र के इखौना गांव में बीती रात चोरों ने चार घरों को निशाना बनाया। चोर इन घरों से डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। सूचना पर ढोलना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुआयना किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डॉग स्क्वायड टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह इखौना गांव के चार घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही ढोलना इंस्पेक्टर मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना किया।

इस दौरान गांव के निवासी महेंद्र पुत्र सुल्तान ने बताया कि उनके घर में परचून की दुकान संचालित है। चोर उनकी दुकान का ताला तोड़कर करीब डेढ़ लाख रुपये नकद, सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब चोरी कर ले गए।सुबह परिवार के लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा तो घटना का पता चला। साथ ही बताया गया कि गांव के निवासी सर्वेश, मनवीर और अमर सिंह पुत्रगण फौजदार अपने परिवार के साथ पंजाब में मजदूरी करते हैं, उनके अलग-अलग मकानों में ताले लगे हुए थे। तीनों भाइयों की मां गांव में रहती है, लेकिन घटना वाली रात घर से दूर स्थित घेर में सो रही थीं। सुबह घर पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। उनके घर से भी चोर नकदी, जेवरात चोरी कर ले गए हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। डॉग स्क्वायड ने गांव में पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने प्रकरण में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।