Agra News: गांव के चार घरों से चोरों ने साफ किया लाखों का माल
Agra News: ढोलना थाना क्षेत्र के इखौना गांव में चोरों ने चार घरों को निशाना बनाकर डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। डॉग स्क्वायड की टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू की है।
Agra News: ढोलना थाना क्षेत्र के इखौना गांव में बीती रात चोरों ने चार घरों को निशाना बनाया। चोर इन घरों से डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। सूचना पर ढोलना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुआयना किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डॉग स्क्वायड टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह इखौना गांव के चार घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही ढोलना इंस्पेक्टर मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना किया।
इस दौरान गांव के निवासी महेंद्र पुत्र सुल्तान ने बताया कि उनके घर में परचून की दुकान संचालित है। चोर उनकी दुकान का ताला तोड़कर करीब डेढ़ लाख रुपये नकद, सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब चोरी कर ले गए।सुबह परिवार के लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा तो घटना का पता चला। साथ ही बताया गया कि गांव के निवासी सर्वेश, मनवीर और अमर सिंह पुत्रगण फौजदार अपने परिवार के साथ पंजाब में मजदूरी करते हैं, उनके अलग-अलग मकानों में ताले लगे हुए थे। तीनों भाइयों की मां गांव में रहती है, लेकिन घटना वाली रात घर से दूर स्थित घेर में सो रही थीं। सुबह घर पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। उनके घर से भी चोर नकदी, जेवरात चोरी कर ले गए हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। डॉग स्क्वायड ने गांव में पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने प्रकरण में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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