Agra News: हाईवे पर बस रोकी तो रोडवेज करेगा चालक-परिचालक पर कार्रवाई
Agra News: शहर के हाईवे पर विभिन्न चौराहों पर रोडवेज बसों को रोकना प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि बस चालक और परिचालक निर्धारित स्थानों पर बस न रोकें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी और यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित बस स्टेशन पर पहुंचें।
Agra News: शहर के हाईवे स्थित विभिन्न चौराहों पर रोडवेज बस रोकना प्रतिबंधित है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने कहा कि शहर के नो पार्किंग जोन के तहत आईएसबीटी के सामने सड़क पर, भगवान टॉकीज, अबुल उलाह दरगाह, वाटर वर्क्स चौराहा, रामबाग पर रोडवेज की बसों का रोकना प्रतिबंधित है। उन्होंने रोडवेज बस के सभी चालकों व परिचालकों को निर्देशित किया है कि इन जगहों पर बस न रोकें। आदेशों के उल्लंघन की दशा में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि वह बस में सवार होने के लिए बस स्टेशन पहुंचें और वहां से बस में सवार होकर यात्रा का आनंद लें।
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