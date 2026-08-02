Agra News: अतिक्रमण हटते ही बदली सदर चाट गली की तस्वीर

Agra News: शहर की प्रसिद्ध चाट गली से अतिक्रमण हटने के बाद तेजी से उसकी सूरत बदलने लगी है। अतिक्रमण के कारण वर्षों से बंद पड़ी नालियों का नव निर्माण कराया जा रहा है। संकरी दिखने वाली गली अब चौड़ी दिखने लगी है। सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य कराए जा रहे हैं। चाट गली में अवैध काउंटर की भरमार होने के कारण करीब 32 फुट चौड़ी गली मात्र 10 फुट की रह गई थी। गली में आवागमन बाधित हो रहा था। अतिक्रमण के कारण नालियां बंद थी। गंदगी से अटी पड़ी थी। बदबू आती थी। कुछ समय पूर्व छावनी परिषद ने कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण और ठेलों को हटाया था।

जिसके बाद से संकरी नजर आने वाली गली अब पहले से कहीं अधिक चौड़ी और व्यवस्थित दिखाई देने लगी है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आवागमन भी सुगम हो गया है। वहीं, छावनी परिषद की ओर से गली के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। नई नालियों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जल निकासी की समस्या खत्म हो सके। इसके साथ ही पूरी गली में आधुनिक और आकर्षक पत्थर लगाए जाएंगे। जिससे क्षेत्र की खूबसूरती और बढ़ेगी।स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से गली खुली खुली नजर आने लगी है और ग्राहकों को भी आने जाने में आसानी हो रही है। छावनी परिषद का उद्देश्य सदर चाट गली को स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यटक अनुकूल बनाना है, ताकि देश-विदेश के पर्यटकों को यहां बेहतर सुविधाएं और आकर्षक माहौल मिल सके। सीईओ दीपक मोहन ने बताया कि गली में जरूरी निर्माण कार्य जैसे नाली निर्माण, पत्थर आदि के कार्य कराए जा रहे हैं।