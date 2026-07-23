Agra News: गैर जिले से आए राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को दी तैनाती
Agra News: जिला फिरोजाबाद और किरावली तहसील से स्थानांतरित हुए लेखपालों को तहसील सदर में तैनात किया गया है। राजस्व निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं। एसडीएम सदर विक्रम सिंह ने न्यायालय और राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है, जिसमें कई नई तैनाती की गई है।
Agra News: जिला फिरोजाबाद और किरावली तहसील से स्थानांतरित होकर आए लेखपालों को तहसील सदर में तैनाती दी गई है। साथ ही राजस्व निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया गया है। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने राजस्व निरीक्षक हसन मोहम्मद न्यायालय तहसीलदार न्यायिक से न्यायालय नायब तहसीलदार बिचपुरी एवं फिरोजाबाद जिले से स्थानांतरित होकर आए राजस्व निरीक्षक लक्ष्मीकांत पचौरी को राजस्व निरीक्षक सदर बनाया है। वहीं तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार ने फिरोजाबाद से आए लेखपाल देवेंद्र कुमार को कुंडौल, किरावली तहसील से आए लेखपाल धर्मेंद्र रावत को सैमरी तथा सैमरी का कार्य देख रहे लेखपाल विपिन कुमार को बहेंटा में तैनाती दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।