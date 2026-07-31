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Agra News: मुड़िया मेले में श्रद्धालओं से रेलवे को 2.96 करोड़ की आय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: गुरु पूर्णिमा और मुड़िया मेले के दौरान आगरा रेल मंडल को यात्री टिकट बिक्री से रिकॉर्ड आय प्राप्त हुई। 24 से 30 जुलाई 2026 के बीच मथुरा जंक्शन से 2,87,916 यात्रियों ने यात्रा की और ₹2,84,20,240 की आय अर्जित की। गोवर्धन रेलवे स्टेशन से भी यात्रियों की संख्या अच्छी रही।

Agra News: मुड़िया मेले में श्रद्धालओं से रेलवे को 2.96 करोड़ की आय

Agra News: गुरु पूर्णिमा एवं मुड़िया मेला पर आगरा रेल मंडल को यात्री टिकट बिक्री से रिकॉर्ड आय हुई है। पीआरओ संजय गौतम ने बताा कि 24 से 30 जुलाई 2026 की अवधि में मथुरा जंक्शन से कुल 2,87,916 यात्रियों ने यात्रा की तथा ₹2,84,20,240 की यात्री आय अर्जित हुई। इस दौरान स्टेशन का कुल फुटफॉल 7,32,610 दर्ज किया गया, जो मेले के दौरान यात्रियों की भारी आवाजाही को दर्शाता है। इसी अवधि में गोवर्धन रेलवे स्टेशन से 30,847 यात्रियों ने यात्रा की तथा लगभग ₹11.83 लाख की यात्री आय प्राप्त हुई। स्टेशन पर कुल 64,194 यात्रियों का फुटफॉल दर्ज किया गया। मेले के दौरान अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, एम-यूटीएस के माध्यम से टिकट वितरण भी किया गया।

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