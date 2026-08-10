Agra News: शहर से किशोर लापता, तलाश में लगी पुलिस टीमें

Agra News: कांवड़ियां बनकर एक चोरी के आरोपी ने पंजाब से चुराई जेवरात में से एक सोने की अंगूठी सोरों में सराफा व्यापारी को बेच दी। व्यापारी ने अंगूठी खरीदते समय उसका आधार कार्ड व लिखापढ़ी भी कराई। इसी बीच रविवार को दोपहर को अचानक पंजाब पुलिस अंगूठी बेचकर चोरी के आरोपी को लेकर सोरों में व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंची और पूछताछ की। सराफ ने अंगूठी सौंप दी। इसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर वापस हो गई। इस दौरान सोरों में इस मामले को लेकर हलचल बढ़ गई। तरह-तरह की चर्चा होने लगी। विगत दिनों पंजाब के पटियाला में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

चोरी के बाद चोरी के आभूषण बिहार व उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में सराफा व्यापारियों को बेचे गए। एक चोर ने सोरों में सराफ को कांवड़ियां बनकर अंगूठी बेची थी। चोर ने बताया कि, वह बिहार का रहने वाला है और कांवड़ लेने आया था, उसका सामान रुपये पैसे गिर गए हैं, उसके पास जाने के लिए रुपये नहीं है, वह सोने की अंगूठी बेचना चाहता है। इस पर सराफा दुकानदार ने उसकी अंगूठी खरीद ली। उसकी पहचान के लिए आधार कार्ड और लिखापढ़ी भी करा ली। रविवार को पंजाब पुलिस आरोपी लेकर सोरों कोतवाली पहुंची। सोरों पुलिस को सराफा व्यापारी से पूछताछ के संबंध में जानकारी दी और उसके बाद सराफा व्यापारी के यहां पहुंचे। पंजाब पुलिस ने आरोपी व सराफा व्यापारी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की। सराफा व्यापारी ने पुलिस को सभी जानकारी दी और साथ में वह अंगूठी भी सौंप दी। इस दौरान पूछताछ में संतुष्ट होने के पिता-पुत्र सराफा व्यापारी को छोड़कर और आरोपी को अपने साथ लेकर चली गई।