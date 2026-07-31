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Agra News: श्री रामलीला कमेटी कार्यालय का विधि-विधान से हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: शहर में श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने मोहल्ला नाथूराम में कार्यालय का फीताकाटकर उद्घाटन किया। रामलीला कमेटी ने सभी नगरवासियों से इस महोत्सव में सक्रिय भाग लेने का आह्वान किया। इस वर्ष कार्यक्रमों को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने की योजना है।

Agra News: श्री रामलीला कमेटी कार्यालय का विधि-विधान से हुआ शुभारंभ

Agra News: शहर में श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों शुरू हो गईं हैं। एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने मोहल्ला नाथूराम स्थित पक्की गली में कार्यालय का फीताकाटकर उदघाटन किया। श्री रामलीला कमेटी के कार्यालय का शुभारंभ पुरोहित पंडित ओम प्रकाश पाठक ने विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गोपाल मराठा ने कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर कहा कि इस वर्ष रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्य, गरिमामय एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सभी नगरवासियों से रामलीला महोत्सव को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। कमेटी के महामंत्री अरविंद माहेश्वरी एवं कोषाध्यक्ष अमरेश वशिष्ठ ने धर्मप्रेमी जनता से अपील करते हुए कहा कि वे रामलीला महोत्सव के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर कमेटी के संरक्षक अखिलेश अग्रवाल सराफ, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, शिवकुमार भारद्वाज, राकेश बिड़ला, अनिल वार्ष्णेय, संजय बोहरे, संजय धूपद, मोनू माहेश्वरी, सुनील माहेश्वरी, गौरव पाल, विनीत अग्रवाल, नीरज गुप्ता, दीपक गुप्ता,जितेंद्र वाष्र्णेय अजय गुप्ता,संभव जैन,मयंक बिड़ला, अंकिश अग्रवाल, अजय अग्रवाल, वरुण माहेश्वरी, लाल सिंह वर्मा, सहित बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी नागरिक उपस्थित रहे।

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