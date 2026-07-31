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Agra News: पति से कहासुनी पर महिला ने खाया विषाक्त, जिला अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव बनूपुरा घटियारी में 25 वर्षीय गर्भवती महिला हिना ने पति से कहासुनी के बाद विषाक्त का सेवन कर लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

Agra News: पति से कहासुनी पर महिला ने खाया विषाक्त, जिला अस्पताल में भर्ती

Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव बनूपुरा घटियारी में पति से कहासुनी पर गर्भवती महिला ने विषाक्त का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों के मुताबिक गांव बनूपुरा घटियारी निवासी 25 वर्षीय हिना पत्नी राज मोहम्मद की पांच वर्षीय बेटी माहिरा कक्षा एक की छात्रा है। हिना के पति राज मोहम्मद ने बताया कि गुरुवार को स्कूल में शिक्षिका ने उनकी बेटी को डांट दिया था, जिससे वह रोती हुई घर पहुंची। उसकी पत्नी बेटी की शिकायत लेकर स्कूल जा रही थी, जब उसने रोका तो उससे कहासुनी हो गई।

इसी बात पर उसने गुरुवार सुबह करीब नौ बजे विषाक्त का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। चिकित्सकों ने महिला को भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. आमिर ने बताया कि महिला की हालत में काफी सुधार है और अब फिलहाल सामान्य है। हालांकि उसका उपचार जारी है।

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