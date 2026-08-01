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Agra News: डाक अदालत 18 अगस्त को लगेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक डाक अदालत 18 अगस्त को प्रात: 11:30 बजे मंडलीय कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। यह अदालत प्रवर अधीक्षक द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित रह सकते हैं और बिना निस्तारित शिकायतें पेश कर सकते हैं।

Agra News: डाक अदालत 18 अगस्त को लगेगी

Agra News: डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए डाक अदालत का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा। डाक अदालत प्रात: 11:30 बजे मंडलीय कार्यालय परिसर में स्थित प्रवर अधीक्षक के कार्यालय में लगेगी। अध्यक्षता प्रवर अधीक्षक द्वारा की जाएगी। डाक सेवाओं से संबंधित परिवादी (स्टाफ संबंधी परिवाद को छोड़कर) अपने ऐसे परिवादों को जो पूर्व में संबंधित आगरा मण्डल के किसी भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, लेकिन उनका निस्तारण न हुआ हो। ऐसे परिवाद 18 अगस्त को प्रवर अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। परिवादी द्वारा लिफाफे पर डाक अदालत केस अवश्य लिखा जाना चाहिए। परिवादी व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं।

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