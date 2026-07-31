Agra News: जानलेवा हमले का पीड़ित बोला, 12 घंटे चौकी में बैठाया

Agra News: जानलेवा हमला और मारपीट के दो मामलों में पीड़ितों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दोनों मामलों में अधिकारियों से शिकायत की गई है। जगदीशपुरा पुलिस पर आरेाप है कि जानलेवा हमले के एक आरोपित का नाम तहरीर से निकलवा दिया। पीड़ित को 12 घंटे चौकी में बैठाए रखा। वहीं, सदर पुलिस पर आरोप है कि हमलावरों को बचाने के लिए मारपीट के मामले में जबरन समझौता करा दिया। आवास विकास कालोनी सेक्टर चार निवासी अजहरुदीन शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय आया था। पीड़ित ने बताया कि 27 जुलाई की दोपहर आवास विकास कालोनी में एक सैलून पर उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था।

जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई गई थी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में सदर निवासी विनय यादव और विपिन को जेल भेजा है। दोनों का आपराधिक इतिहास है। घटना में गोलू और मोनू भी शामिल थे। पुलिस ने गोलू का नाम जबरन तहरीर से निकलवा दिया। उसे शाम चार बजे से सुबह चार बजे तक डिवीजन चौकी पर बैठाए रखा। वह पढ़ा लिखा नहीं है। जो पहली तहरीर दी थी, पुलिस ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। गोलू की पैरवी के लिए एक युवक चौकी पर आया था। उसके कहने पर पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। गोलू और मोनू अब उसे हत्या की धमकी दे रहे हैं। उसके पास धमकी की रिकार्डिंग है। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि मुकदमे में मोनू वांछित है। गोलू का नाम तहरीर में नहीं था।वहीं, दूसरी तरफ आरोप है कि सदर थाने की सीओडी चौकी पर मारपीट के पीड़ित को छह घंटे बैठाकर रखा गया। शांतिनगर, देवरी रोड निवासी लवकुश के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे एक गली से गुजरने पर पीटा। यह कहकर धमकाया कि इस रास्ते से नहीं जाया करेगा। पीड़ित ने 112 पर सूचना दी थी। पुलिस मौके पर आई थी। मारपीट का आरोप टिंकू, बबलू आदि पर था। लवकुश के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने दबाव में दूसरे पक्ष से जबरन समझौता करा दिया।