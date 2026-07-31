Agra News: डीएम-एसपी ने की कांवड़ मेला व यात्रा मार्ग पर सुरक्षा की समीक्षा
Agra News: डीएम प्रणय सिंह और एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग और संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए जनपद को जोन और सेक्टर में विभाजित किया जाएगा और अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे।
Agra News: पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस ब्रीफिंग के दौरान डीएम प्रणय सिंह व एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधा तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। गुरूवार को डीएम ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि श्रावण माह में कांवड़ भरने आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा पुलिस कर्मियों की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूर्ण करें तथा यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी。
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
एसपी ओपी सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जनपद को नौ जोन एवं 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन एवं सेक्टर में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा तथा ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा।
सुविधाओं की तैयारी
लहरा घाट सहित प्रमुख स्थलों पर फ्लड पीएसी, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी कंट्रोल रूम, वॉच टावर, गोताखोर, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, मोबाइल शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है। संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह, एएसपी सुशील कुमार के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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