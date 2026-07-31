Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: डीएम-एसपी ने की कांवड़ मेला व यात्रा मार्ग पर सुरक्षा की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: डीएम प्रणय सिंह और एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग और संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए जनपद को जोन और सेक्टर में विभाजित किया जाएगा और अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे।

Agra News: डीएम-एसपी ने की कांवड़ मेला व यात्रा मार्ग पर सुरक्षा की समीक्षा

Agra News: पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस ब्रीफिंग के दौरान डीएम प्रणय सिंह व एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधा तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। गुरूवार को डीएम ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि श्रावण माह में कांवड़ भरने आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा पुलिस कर्मियों की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूर्ण करें तथा यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी。

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: चाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएम

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

एसपी ओपी सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जनपद को नौ जोन एवं 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन एवं सेक्टर में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा तथा ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Firozabad News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने पुलिस सहायता बूथ, सुरक्षा में लगे जवान

सुविधाओं की तैयारी

लहरा घाट सहित प्रमुख स्थलों पर फ्लड पीएसी, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी कंट्रोल रूम, वॉच टावर, गोताखोर, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, मोबाइल शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है। संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह, एएसपी सुशील कुमार के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी?
कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जनपद को नौ जोन एवं 21 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा।
ये भी पढ़ें:Sambhal News: कांवड़ यात्रा : 12,456 कैमरों की नजर, 2017 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Kanwar Yatra Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।