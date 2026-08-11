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Agra News: गंगा की बाढ़ में फंसी गाय का पुलिस कर्मियों ने किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: मंगलवार को बाढ़ के पानी के बीच झाड़ियों में फंसी गाय को देखकर कोतवाली प्रभारी लोकश भाटी व पुलिस कर्मी गहरे पानी में उतर गए।

Agra News: गंगा की बाढ़ में फंसी गाय का पुलिस कर्मियों ने किया रेस्क्यू

Agra News: गंगा में बाढ़ के समय नदी किनारे बसे बाढ़ प्रभावित गांवों में इंसान ही नहीं पशु भी परेशान हैं। मंगलवार को सोरों के लहरा गांव के निकट एक गाय बाढ़ के पानी में फंस कर जीवन व मृत्यु से संघर्ष करती नजर आई। सोरों कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी को जब इसकी सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मंगलवार को बाढ़ के पानी के बीच झाड़ियों में फंसी गाय को देखकर कोतवाली प्रभारी लोकश भाटी व पुलिस कर्मी गहरे पानी में उतर गए। पुलिस कर्मियों ने गहरे पानी में उतरकर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए गाय को निकलाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।

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पुलिस कर्मियों ने गाय के पैरों में फंसे रस्सी के फंदे को सफलता पूर्वक खोला और गाय को बाढ़ के पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकालकर ले आए। इस टीम में कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी, इंसपेक्टर रामवकील, हैड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रशांत कुमार व शगुन कुमार शामिल रहे।

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