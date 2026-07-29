Agra News: जुए के अड्डे पर छापा, 10 लोग गिरफ्तार
Agra News: सदर पुलिस ने महावीर कालोनी नई बस्ती में एक जुए के अड्डे पर छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,01,850 रुपये, 10 मोबाइल और ताश के पत्ते बरामद किए। गिरफ्तारी में तुषार गुप्ता और राजा जैसे आरोपियों का शामिल होना सन्देह पैदा करता है, जिनके खिलाफ पूर्व आपराधिक मुकदमे हैं।
Agra News: सदर पुलिस ने महावीर कालोनी नई बस्ती के एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 101850 रुपये, 10 मोबाइल, ताश के पत्ते बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान तुषार गुप्ता, राजा, मनदीप, दीपक सिकरवार, समीरुद्धीन, विशाल गोयल, सनी कन्नौजिया, जावेद, अजय गुप्ता, आमिर के रूप में हुई है। तुषार गुप्ता और राजा के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों का भी सत्यापन किया जा रहा है।
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