Agra News: पांच दिनों से लापता किशोर का मिला शव, परिजनों में कोहराम
Agra News: सोरों थाना क्षेत्र के गांव चंडौस में गायब हुए किशोर पवन का शव पांच दिन बाद मिला। पवन 23 जुलाई को घर से खेत के लिए निकले थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव मिलने से परिवार में मायूसी छा गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Agra News: सोरों थाना क्षेत्र के गांव चंडौस में पांच दिन से लापता एक किशोर का शव बुधवार को शव पड़ा मिला। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवाया है। किशोर का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के घर से लापता होने पर परिजनों ने सोरों कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी ने बताया कि, गांव चंडौस निवासी पवन (17) पुत्र निरंजन सिंह 23 जुलाई की शाम करीब 6 बजे घर से चारा लेने खेत पर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
24 जुलाई को परिजनों ने सोरों थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि, बुधवार को ग्रामीणों ने गांव के बाहर उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। परिवार में कोहराम मच गया। मां कृष्णा का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।