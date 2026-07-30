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Agra News: पांच दिनों से लापता किशोर का मिला शव, परिजनों में कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सोरों थाना क्षेत्र के गांव चंडौस में गायब हुए किशोर पवन का शव पांच दिन बाद मिला। पवन 23 जुलाई को घर से खेत के लिए निकले थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव मिलने से परिवार में मायूसी छा गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Agra News: पांच दिनों से लापता किशोर का मिला शव, परिजनों में कोहराम

Agra News: सोरों थाना क्षेत्र के गांव चंडौस में पांच दिन से लापता एक किशोर का शव बुधवार को शव पड़ा मिला। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवाया है। किशोर का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के घर से लापता होने पर परिजनों ने सोरों कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी ने बताया कि, गांव चंडौस निवासी पवन (17) पुत्र निरंजन सिंह 23 जुलाई की शाम करीब 6 बजे घर से चारा लेने खेत पर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

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24 जुलाई को परिजनों ने सोरों थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि, बुधवार को ग्रामीणों ने गांव के बाहर उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। परिवार में कोहराम मच गया। मां कृष्णा का रो-रोकर बुरा हाल है।

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