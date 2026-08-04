Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: कामिका एकादशी पर पंचकोसीय परिक्रमा नौ अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी पर नौ अगस्त को पंचकोसीय परिक्रमा का आयोजन होगा। सुबह छह बजे हरपदी गंगा में स्नान होगा, भगवान वराह का पूजन कि

Agra News: कामिका एकादशी पर पंचकोसीय परिक्रमा नौ अगस्त को

Agra News: श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी पर नौ अगस्त को पंचकोसीय परिक्रमा का आयोजन होगा। सुबह छह बजे हरपदी गंगा में स्नान होगा, भगवान वराह का पूजन किया जाएगा। व्रत का पारण 10 अगस्त की प्रातः किया जाएगा। यह जानकारी शूकरक्षेत्र समाज सेवा समिति के संयोजक एवं ब्राह्मण कल्याण सभा के संस्थापक अध्यक्ष शरद कुमार पाण्डेय ने दी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से परिवार सहित इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर पुण्य कमाने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।