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Agra News: पुरानी रंजिश को लेकर दुकानदार से मारपीट, छह पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: थाना सिकन्दरपुर वैश्य के ओम नगरिया चौराहा कादरगंज खाम पर पुरानी रंजिश को लेकर एक दुकानदार को पीट दिया गया। एक और मामला सोरों कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर पुख्ता गांव में नाली के विवाद पर मारपीट का है। दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Agra News: पुरानी रंजिश को लेकर दुकानदार से मारपीट, छह पर रिपोर्ट

Agra News: थाना सिकन्दरपुर वैश्य के ओम नगरिया चौराहा कादरगंज खाम पर पुरानी रंजिश को लेकर एक दुकानदार को नामजदों ने पीट दिया। थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में नगला डढइया निवासी अमर सिंह ने बताया है कि घटना गत दो अगस्त की सुबह नौ बजे की है। वह ओम नगरिया चौराहा कादरगंज खाम स्थित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर अजय, विजय, सचिन, शंभू, हरेंद्र, सतेंद्र निवासीगण नगला जगमोहन सिकंदरपुर वैश्य पहुंचे और लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की, तमंचा से जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

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नाली के विवाद में मारपीट

सोरों कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर पुख्ता गांव में नाली के विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।

ओमपाल पुत्र देवेंद्र सिंह ने बताया है कि उसके पड़ोसी पप्पू उर्फ जयप्रकाश ने मिट्टी डालकर घर के बाहर से गुजरने वाली नाली का पानी रोक दिया। जब उसने व उसके भाई योगेश ने शिकायत की तो पप्पू ने गाली गलौज कर दी। गत 27 अप्रेल को इसी नाली को खोलने को लेकर कहा गया तो पप्पू, रिंकू, शैलेंद्र, ब्रजेश ने उसे व उसके भाई को लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इस घटना से उसके पिता सदमे में चले गए हैं और अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

ये घटना कब हुई थी?
घटना गत दो अगस्त की सुबह नौ बजे की है।
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