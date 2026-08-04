Agra News: पटियाली में सड़क किनारे नाली में मिली नवजात
Agra News: मोहल्ला जोशियान में मंगलवार तड़के नवजात बच्ची सड़क किनारे नाली में पाई गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसे निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। चाइल्ड केयर टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। जांच और प्रक्रिया के बाद बच्ची को उपयुक्त अभिभावक को सौंपा जाएगा।
Agra News: मोहल्ला जोशियान में मंगलवार तड़के सड़क किनारे नाली में नवजात पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने नवजात को नाली में रोता देखा तो बाहर निकाल लिया और घटना से पुलिस को अवगत कराया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना पर चाइल्ड केयर टीम ने नवजात को संरक्षण में ले लिया और अपने साथ ले आई। घटना मंगलवार की सुबह करीब चार बजे की है। मोहल्ला जोशियान निवासी महावीर यादव घर से बाहर निकले तो सड़क किनारे नाली से नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह नजदीक गए तो नाली में मासूम बच्ची पडी दिखाई दी।
उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया। मोहल्ले की निवासी शशि पत्नी विष्णु ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर लेकर चली गईं। सूचना मिलने पर पटियाली पुलिस के अपराध निरीक्षक गुलाब सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल चाइल्ड केयर टीम को बुलाया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चाइल्ड केयर टीम नवजात बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर चली गई। इंस्पेक्टर क्राइम गुलाब सिंह ने बताया कि नियमानुसार जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चाइल्ड केयर टीम ही लिखित आदेश के माध्यम से बच्ची को उपयुक्त अभिभावक के सुपुर्द करेगी।
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