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Agra News: छात्र संसद में अरसलान हेड ब्वॉय व वैष्णवी बनीं हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल में नवीन छात्र संसद का गठन किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम आजाद भगत सिंह ने छात्रों को अनुशासन और नेतृत्व की प्रेरणा दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच विभिन्न पदों के लिए छात्रों को बैज और ध्वज प्रदान किए गए। पद एवं निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई।

Agra News: छात्र संसद में अरसलान हेड ब्वॉय व वैष्णवी बनीं हेड गर्ल

Agra News: सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल में नवीन छात्र संसद का गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम आजाद भगत सिंह, विशिष्ट अतिथि दिव्या शर्मा, सीएमडी डॉ.गिरधर शर्मा, एमडी इंजी. ओशिन शर्मा, प्रधानाचार्य अंशु सिंह और उप प्रधानाचार्य अभिषेक क्रिस्टी ने किया। मुख्य अतिथि आजाद भगत सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और बड़े लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। छात्र संसद में अरसलान सिद्दीकी (हेड ब्वॉय), वैष्णवी शर्मा (हेड गर्ल), कशिश और आशु (कल्चरल इंचार्ज), आयुष पांडे (स्पोर्ट्स कैप्टन) तथा मानवी जैन (डिसिप्लिन इंचार्ज) सहित हाउस कैप्टन्स को बैज व ध्वज प्रदान कर पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई गई।

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संचालन आदित्य अग्रवाल व विद्यार्थियों ने किया।

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