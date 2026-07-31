Agra News: अंश हेड बॉय और राशि हेड गर्ल बनीं
Agra News: सेन्ट एंड्रूज प्रीमियर स्कूल में नवीन छात्र संसद का गठन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाजपा महिला महामंत्री अर्चना शर्मा एवं अन्य dignitaries द्वारा सम्पन्न हुआ। छात्र प्रतिनिधियों को बैज एवं ध्वज प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि सम्मान केवल उच्च पद से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों से मिलता है।
Agra News: सेन्ट एंड्रूज प्रीमियर स्कूल में नवीन छात्र संसद का गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा महिला महामंत्री अर्चना शर्मा, संजय शर्मा, सीएमडी डॉ. गिरधर शर्मा, एमडी शिवांजल शर्मा व प्रधानाचार्य गुंजन पुंडीर ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को बैज एवं ध्वज प्रदान किए। एमडी शिवांजल शर्मा ने सभी निर्वाचित सदस्यों को नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन हेतु शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य गुंजन पुंडीर ने बच्चों को संबोधित कर कहा कि जीवन में सम्मान मांग कर या पद पाने से नहीं मिलता, अपितु इसे अपने चरित्र, निष्ठा और श्रेष्ठ कर्मों से कमाना पड़ता है।
छात्र संसद में अंश खंडेलवाल (हेड बॉय), राशि सिंह (हेड गर्ल), वरिष्ठ सोनी (स्पोर्ट्स कैप्टन) और हाउस कैप्टंस को बैज व ध्वज प्रदान कर पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई गई। उप प्रधानाचार्य सुरीति माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन शिक्षिका बरखा व विद्यार्थियों ने किया।
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