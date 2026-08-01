Agra News: सोरों में अगवा किशोर की तेजाब डाल कर की थी हत्या

Agra News: कोतवाली क्षेत्र के चंडौस गांव में रंजिश को लेकर अगवा किए गए किशोर का शव गुरुवार की देर शाम मिल गया। पहचान मिटाने को आरोपियों ने शव पर तेजाब डाल दिया। मामले में पीड़ित पिता ने गांव के ही नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोरों कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में निरंजन पुत्र रामचरन निवासी चंडौस सोरों ने बताया है कि गत 23 जुलाई की शाम छह बजे उसका 17 वर्षीय बेटा पवन खेत पर गया था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। मामले में उसने गुमशुदगी भी दर्ज कराई। 29 जुलाई को गांव के पास खाई में उसके बेटे का शव मिला, जो कि तेजाब डालकर जलाया गया था। इससे पूर्व उसे गांव के ही लोगों ने बेटे की हत्या करने की बात कही थी। उसने रिपोर्ट में बताया है कि उसके बेटे को गांव के टल्लन, शैलेश, योगेश, पुष्पेंद्र ने अगवा कर हत्या की है। इस घटना में करन सिंह की भी साजिश रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है。