Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: सोरों में अगवा किशोर की तेजाब डाल कर की थी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: कोतवाली क्षेत्र के चंडौस गांव में रंजिश के चलते अगवा किए गए किशोर का शव मिला। आरोपियों ने शव पर तेजाब डालकर पहचान मिटाई। पिता ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें गांव के ही चार लोगों पर आरोप है। घटना में पुरानी रंजिश भी शामिल है।

Agra News: सोरों में अगवा किशोर की तेजाब डाल कर की थी हत्या

Agra News: कोतवाली क्षेत्र के चंडौस गांव में रंजिश को लेकर अगवा किए गए किशोर का शव गुरुवार की देर शाम मिल गया। पहचान मिटाने को आरोपियों ने शव पर तेजाब डाल दिया। मामले में पीड़ित पिता ने गांव के ही नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोरों कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में निरंजन पुत्र रामचरन निवासी चंडौस सोरों ने बताया है कि गत 23 जुलाई की शाम छह बजे उसका 17 वर्षीय बेटा पवन खेत पर गया था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। मामले में उसने गुमशुदगी भी दर्ज कराई। 29 जुलाई को गांव के पास खाई में उसके बेटे का शव मिला, जो कि तेजाब डालकर जलाया गया था। इससे पूर्व उसे गांव के ही लोगों ने बेटे की हत्या करने की बात कही थी। उसने रिपोर्ट में बताया है कि उसके बेटे को गांव के टल्लन, शैलेश, योगेश, पुष्पेंद्र ने अगवा कर हत्या की है। इस घटना में करन सिंह की भी साजिश रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है。

22 जून को बारात चढ़ाने को लेकर हुआ था झगड़ा

चंडौस गांव में हुई पवन की हत्या के मामले में पुरानी रंजिश बताई गई है। रिपोर्ट में पीड़ित निरंजन ने बताया है कि गत 22 जून को उसके तहेरे भाई की बेटी की बारात आई थी। गांव के टल्लन, शैलेश, योगेश, पुष्पेंद्र ने बारात नहीं चढ़ने दी, परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की। मारपीट कर चैन लूट ले गए थे। इस मामले में उसके परिवार के सुरेशचंद्र ने कार्रवाई भी कराई थी। इसी को लेकर आरोपी पक्ष उसके परिवार से रंजिशन मानने लगा।

सामान्य प्रश्न

चंडौस गांव में किशोर की हत्या कब हुई?
किशोर की हत्या 23 जुलाई को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Murder Agra News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।