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Agra News: शहर में नगर पालिका ने अवैध दुकानें ढहाकर जमीन कराई कब्जा मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: मंगलवार को कासगंज के नदरई गेट पुरानी चुंगी के समीप पालिका की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाते हुए दुकानों को ध्वस्त किया गया। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि दुबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Agra News: शहर में नगर पालिका ने अवैध दुकानें ढहाकर जमीन कराई कब्जा मुक्त

Agra News: शहर के नदरई गेट पुरानी चुंगी के समीप स्थित पालिका की जमीन मंगलवार को कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन पर बनाई गईं दुकानों को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया। साथ ही कब्जाधारक को सख्त चेतावनी भी दी गई कि उसने दुबारा कब्जा करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद कासगंज के अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में मंगलवार को शहर के नदरई गेट पुरानी चुंगी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान ईओ की मौजूदगी में पालिका के अधिकारी, कर्मचारियों ने जांच पड़ताल की। पुरानी चुंगी स्थित ट्यूबेल नंबर नौ पर करीब 50 गज पालिका की जमीन पर कब्जा मिला।

इस जमीन पर शब्बीर अली नाम के व्यक्ति ने दुकानें बना ली थीं। ईओ के निर्देशन में अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से संबंधित दुकानों को ढहा दिया और जमीन को कब्जा मुक्त कर अपने कब्जे में ले लिया। ईओ श्री त्रिपाठी ने बताया कि कब्जाधारक को मौके पर बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई है कि वह दुबारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास न करे, उसने दुबारा कब्जे की कोशिश की तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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