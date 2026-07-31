Agra News: सूची से गायब कर दीं वार्ड 18 की फाइलें
Agra News: नगर निगम में 15वें वित्त आयोग की फाइलों की स्वीकृति न मिलने से पार्षदों में रोष है। बसपा पार्षद दल की उपनेता रेखा भास्कर ने आरोप लगाया कि महापौर ने वार्ड-18 के लिए फाइलें मांगी, लेकिन वे सूची में शामिल नहीं की गईं। इससे क्षेत्रीय जनता को विकास में रुकावट और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Agra News: नगर निगम में 15वें वित्त आयोग की फाइलों को स्वीकृति नहीं मिलने से पार्षदों में रोष है। बसपा पार्षद दल की उपनेता रेखा भास्कर का कहना है कि महापौर ने एफ़एफसी के लिए प्रत्येक पार्षद से दो-दो फाइल मांगी थीं, उनके मांगने के बाद तीन बार लिस्ट आ चुकी है पर वार्ड-18 (रामनगर) जो कि एक पिछड़ा वार्ड है, जिसमें अधिकांश मलिन बस्तियां हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दो फाइलें दी थीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि फाइलें महापौर की लिस्ट में नहीं हैं। इसकी वजह से क्षेत्रीय जनता में रोष है। जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
क्षेत्र की जनता विकास कार्य न होने से परेशानी का सामना कर रही है।
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